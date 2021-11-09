Каток и ярмарка на Красной площади в Москве откроются 29 ноября

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. ГУМ-каток и традиционная рождественская ярмарка на Красной площади в Москве начнут принимать первых гостей 29 ноября. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе катка.

"Главный каток страны на Красной площади откроется по расписанию! 29 ноября, уже в 16-й раз, ГУМ-каток откроется, чтобы дарить москвичам и гостям столицы самое праздничное настроение. <…> 16 сезон ГУМ-катка - это одно из ключевых событий большой новогодней истории ГУМа. В ней ГУМ-каток готовит множество сюрпризов и событий, среди которых яркие праздники, звездные мастер-классы и представления, которые обязательно порадуют горожан и гостей столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первые четыре утренних сеанса в будние дни можно будет посетить бесплатно. Кроме того, каждую субботу на катке будут проходить бесплатные мастер-классы с чемпионом мира по хоккею Алексеем Яшиным. Также ожидаются мастер-классы по фигурному катанию от фигуриста СССР Юрия Овчинникова. Записаться на мероприятия можно будет заранее на сайте катка, количество мест ограничено.

ГУМ-каток будет работать каждый день с 09:00 до 23:00. Вход на каток возможен только при наличии действующего QR-кода. Для гостей будут предусмотрены одноразовые маски, допустимое количество катающихся на каждом сеансе составит не более 450. Также будет предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы.

В пресс-службе добавили, что 29 ноября на Красной площади откроется традиционная ГУМ-ярмарка, на которой будут представлены разные товары, множество угощений, а также посетители смогут покататься на аттракционах и принять участие в зимних праздничных развлечениях.

"С 28 февраля по 6 марта на ГУМ-ярмарке будут встречать долгожданную весну шумными праздничными гуляниями и, конечно же, румяными блинами, приготовленными по старинным аутентичным рецептам. <…> Традиционная рождественская ярмарка своим размахом не уступает лучшим ярмаркам Европы - это настоящий праздничный зимний городок прямо на Красной площади. Работа ГУМ-ярмарки на Красной площади продлится до 13 марта", - уточняется в материале.