Госдеп: США предоставили свыше 235 млн доз вакцин от коронавируса более 100 странам

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты на данный момент предоставили свыше 235 млн доз вакцин от коронавируса более 100 странам по всему миру. Об этом сообщила во вторник на брифинге для журналистов координатор Госдепартамента США по глобальным мерам реагирования на распространение вызываемого коронавирусом заболевания Гейл Смит.

"На сегодняшний день мы отправили более 235 млн доз [вакцин от коронавируса] в более чем 100 стран мира. Мы продолжаем на регулярной основе поставлять дозы [вакцин] в различные страны", - отметила дипломат на брифинге, посвященном встрече, которую госсекретарь США Энтони Блинкен намерен 10 ноября провести в онлайн-формате с коллегами из ряда стран для обсуждения вопросов, касающихся борьбы с пандемией нового коронавируса.

США хотели бы, продолжила Смит, чтобы "больше стран обменивались большим количеством доз на более быстрой основе". "Мы рассчитываем на сотрудничество со странами в этом направлении, чтобы устранить имеющиеся пробелы", - указала координатор.

Она также напомнила, что ранее президент США Джо Байден принял решение о безвозмездной передаче нуждающимся государствам 500 млн доз вакцин от коронавируса. Таким образом, Вашингтон планирует предоставить государствам со средними и низкими доходами более 1 млрд доз вакцин от коронавируса. Произведенные в США дозы препарата будут приобретены у американской фармацевтической компании Pfizer для передачи странам с низким уровнем дохода.