Жителей Москвы и Подмосковья 10 ноября ожидает самый холодный день недели

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. В Москве и Подмосковье 10 ноября станет самым холодным днем на этой неделе. Столбики термометра днем опустятся до 0 градусов в столице, по области - до 3 градусов мороза, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Среда будет самыми холодными сутками на неделе. В Москве ночью прогнозируется минус 3 - минус 5 градусов, по области - минус 3 - минус 8 градусов, а днем в столице - около 0 градусов, в Подмосковье ожидается минус 3 - плюс 2 градуса", - рассказала она.

При этом в среду не ожидается осадков, так как на столичную погоду будет влиять антициклон.

По данным Гидрометцентра, в четверг температура повысится в Московском регионе до 2-4 градусов тепла днем. Такой же температурный фон ожидается в пятницу.