{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин заявил о продолжении укрепления соцгарантий сотрудников органов внутренних дел

Президент России поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Социальные и правовые гарантии полицейских в РФ будут укрепляться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю отмечаемого в России 10 ноября Дня сотрудника органов внутренних дел.

"Государство будет и впредь делать все необходимое для укрепления правовых и социальных гарантий сотрудников МВД, для повышения престижа вашей службы", - сказал Путин.

Поздравляя сотрудников органов внутренних дел, президент РФ отметил, что верит в их преданность, профессионализм и готовность к любым испытаниям.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Путин призвал и дальше совершенствовать борьбу с преступностью в России
Особенно это касается киберсферы, отметил глава государства
Читать полностью