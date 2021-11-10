Путин заявил о продолжении укрепления соцгарантий сотрудников органов внутренних дел

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Социальные и правовые гарантии полицейских в РФ будут укрепляться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю отмечаемого в России 10 ноября Дня сотрудника органов внутренних дел.

"Государство будет и впредь делать все необходимое для укрепления правовых и социальных гарантий сотрудников МВД, для повышения престижа вашей службы", - сказал Путин.

Поздравляя сотрудников органов внутренних дел, президент РФ отметил, что верит в их преданность, профессионализм и готовность к любым испытаниям.