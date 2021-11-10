Путин поблагодарил сотрудников МВД за обеспечение профилактических мер в борьбе с ковидом

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил руководителей и сотрудников органов внутренних дел за порядок, который им удалось обеспечить на парламентских выборах в сентябре, а также за контроль над соблюдением профилактических мер в борьбе с пандемией.

"Хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД, гражданский персонал ведомства за четкую и грамотную работу, в том числе за надлежащее, в полном соответствии с законом обеспечение порядка в период проведения сентябрьского единого дня голосования, за решение крайне ответственных задач, связанных с соблюдением профилактических режимов, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса", - сказал глава государства в видеообращении по случаю отмечаемого в России 10 ноября Дня сотрудника органов внутренних дел.

Как считает президент, очень важно, что, проводя проверки, правоохранители делают это "с уважением к людям, с заботой об их здоровье". "Сегодня к результативности работы органов внутренних дел наши граждане предъявляют особые, повышенные требования. И от вашего отношения к службе, от профессиональных и личных качеств каждого из вас зависит [то], насколько оправдаются эти ожидания", - подчеркнул Путин.