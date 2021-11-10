В Москве ожидается облачная погода с прояснениями

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, около нуля градусов и гололедица ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет минус один - плюс один градус тепла. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до минус двух градусов

Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 760 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах минус трех - плюс двух градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус пять градусов.