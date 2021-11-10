Более 14,3 тыс. деревьев и кустарников высадят на участках поймы реки Чермянки в Москве

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Более 14,3 тыс. деревьев и кустарников высадят на двух благоустроенных территориях поймы реки Чермянки в рамках реализации проекта "Парк Яуза" на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Осенью и будущей весной на двух участках поймы реки Чермянки в ходе комплексного благоустройства высадим более 14,3 тыс. деревьев и кустарников. Мероприятия по озеленению проводятся в рамках общей концепции развития парка, территорию украсят березы, ивы, липы, рябины, черемуха, яблони, клены, ели, можжевельник, боярышник, гортензия, облепиха, смородина и сирень", - сказал Бирюков.

Он отметил, что на двух участках поймы реки Чермянки уже растут почти 16,5 тыс. разновозрастных деревьев и 11 тыс. кустарников. Новые зеленые насаждения выбирались с учетом породного состава существующих, все растения адаптированы к сложным городским условиям.

Заммэра напомнил, что территории в пойме реки Чермянки вошли в состав уникальной природной территории - "Парк Яуза", создание которого сейчас ведется в городе.

"По окончании всех работ он станет самым длинным экологическим парком в Европе и, надеемся, одним из любимых мест отдыха москвичей и гостей столицы. А в пойме реки Чермянки будет располагаться современный экоцентр, который займется популяризацией экологических профессий будущего", - резюмировал Бирюков.