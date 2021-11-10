Гинцбург: "Спутник V" вырабатывает более широкий спектр защитных антител к ковиду

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. "Спутник V" по сравнению с другими вакцинными препаратами от ковида способствует выработке более широкого спектра антител к коронавирусу, что делает ее более эффективной против дельта-штамма. Об этом в свой юбилей в интервью ТАСС рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

Академик Гинцбург: мама говорила, что я должен быть лучше всех — и тогда буду как все

"Спутник V" сделан так, что он превосходит другие вакцины, массово используемые в широком гражданском обороте. Они тоже хороши, но направлены в первую очередь на узкий круг штаммов возбудителя COVID-19. А "Спутник V" дает более широкий круг защитных антител", - рассказал ученый.

Он пояснил, что между устройством вакцины на основе мРНК и "Спутника V" есть различия в конструировании гена, который кодирует S-белок. "Когда тот образуется в мРНКовой вакцине, то остается в зафиксированном состоянии. У нас S-белок не зажат, он постоянно дышит. Раз так, то и спектр образующихся антител у "Спутника V" гораздо шире, чем в S-белке, синтезируемом в тех же Moderna и Pfizer. Поэтому наша вакцина защищает от дельта-штамма с куда большей эффективностью. По разным подсчетам у "Спутника" эта цифра колеблется в диапазоне от 83 до 90%, тогда как, по данным зарубежных авторов, мРНК-вакцины защищают от дельта-штамма примерно в половине случаев", - заключил Гинцбург.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек.