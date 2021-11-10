В ФРГ установлен антирекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 39 676, что стало новым максимумом за все время пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 5 ноября, когда за сутки было выявлено 37 120 случаев заражения. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 4 844 054 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за сутки в стране умерли 236 пациентов. Общее число летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 96 963.

Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ в настоящее время составляет 232,1. Во вторник он достигал значения 213,7, в понедельник - 201,1, в воскресенье - 191,5. Семидневный показатель распространения инфекции до сих пор был основным критерием при выборе ограничительных мер в Германии. Сейчас внимательно учитываются и другие факторы, в том числе заполненность отделений интенсивной терапии и процент привитых граждан.

На прошлой неделе и. о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия столкнулась с четвертой волной пандемии, которая, по его словам, является, прежде всего, "пандемией непривитых". Шпан посетовал на недостаточные темпы бустерной вакцинации.