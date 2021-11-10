Ночь стала самой холодной в Москве с начала ноября

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Эта ночь в Москве стала самой холодной в ноябре, на тепло уже рассчитывать не стоит. Об этом сообщила ТАСС в среду ведущий специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.

"Минувшая ночь в Москве выдалась самой холодной с начала ноября. По данным срочных наблюдений, то есть наблюдений, которые снимаются ежечасно в Москве, сегодня ночью температура понижалась до отметки минус 2,7, но это еще не окончательное значение. До этого в ноябре ниже температура не опускалась", - отметила специалист.

По ее словам, на тепло уже рассчитывать не приходится. "На тепло уже рассчитывать не стоит, температура, погода будет типичная для предзимья. Ввиду активной деятельности циклонов погода до конца недели нас ожидает неустойчивая, со скачками атмосферного давления, с осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура по ночам будет держаться вблизи нулевой отметки", - сказала эксперт.

По ее словам, в минувшие девять ноябрьских суток была температура выше нормы почти на 4 градуса, со вчерашнего дня пришел холод, температура, по крайней мере в первую половину суток, только падала.