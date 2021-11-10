В Кузбассе введут QR-коды с 15 ноября для посещения заведений общепита и салонов красоты

ТАСС, 10 ноября. Власти Кемеровской области введутт с 15 ноября систему QR-кодов для посещения заведений общепита, торгово-развлекательных центров, салонов красоты, саун и гостиниц, говорится в распоряжении губернатора, опубликованном на сайте администрации региона. Ранее действия QR-кода распространялось на театры, цирки и другие культурно-досуговые учреждения.

"Действие <...> настоящего распоряжения распространяется на следующие объекты и организации: объекты спорта (в том числе плавательные бассейны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы и иные спортивные залы)", - говорится в документе.

С 15 ноября требование наличия QR-кода будет обязательно при посещении организаций общепита, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, игровых залов. Действие QR-кода будет также распространяться на салоны красоты, парикмахерские, сауны, а также гостиницы, туристические базы и другие коллективные средства размещения.

Ранее власти приняли решение, что с 15 ноября в Кемеровской области государственные концертные и театральные учреждения, рассчитанные более чем на 500 зрителей, смогут заполнять залы на 70% посетителями, предъявившими QR-код о проведенной не более 12 месяцев назад вакцинации или перенесенном не более шести месяцев назад коронавирусе. Также условием допуска в зрительный зал может являться отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до культурного мероприятия.

По данным регионального оперштаба на 10 ноября, в Кузбассе с начала пандемии выявлено свыше 66,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 340 из них за минувшие сутки. Выздоровели более 62,7 тыс. человек, умер 1501 человек, остальные находятся под наблюдением медиков.