Московский инновационный кластер представил антиковидные проекты участников

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Участники Московского инновационного кластера (МИК) представили антиковидные разработки, в их числе технология анализа эмоций и внимания участников во время онлайн-мероприятий. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

"Сейчас в разделе представлено 36 проектов. Это разработки финалистов наших технологических конкурсов, уже проверенные на практике и доказавшие свою эффективность. Они могут помочь предприятиям функционировать в привычном режиме после снятия ограничений, уменьшив риски распространения коронавируса", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Антиковидные инновации

В разделе МИК "Технологии против COVID-19" собраны разработки для создания комфортной среды и работы предприятий в условиях пандемии. Там представлено шесть категорий: для медицинских учреждений, ресторанов, учебных заведений, а также для организации мероприятий и туризма, удаленной работы персонала, безопасной среды бизнеса. Некоторые проекты предлагают актуальные решения сразу для нескольких сфер.

Например, в нескольких разделах размещены инновационные технологии по дезинфекции предметов, дистанционному обучению и бесконтактному управлению доступом в рабочие помещения, специализированные разработки для медицинских учреждений, платформа для обучения врачей проведению эффективных онлайн-приемов с помощью аудио- и видеотренажеров, а также медицинские браслеты для экстренных ситуаций.

Для организации эффективной удаленной работы предусмотрены виртуальные пространства, которые можно использовать для обучения персонала, организации онлайн-конференций или для подписания юридических или финансовых документов.

Крое этого, можно ознакомиться с технологией анализа эмоций и внимания участников во время онлайн-конференции, которая дает советы спикеру по повышению уровня вовлеченности. Чтобы безопасно работать в офисе в условиях пандемии, стартапы предлагают решения по внедрению системы мониторинга микроклимата, промышленные УФ-стерилизаторы, технологии компьютерного зрения для предотвращения очередей. Рестораторы смогут воспользоваться проектами по ведению виртуальной книги отзывов, дезинфекции помещений, базой корпоративных знаний для обмена опытом работы в условиях пандемии и другим.

О МИК

Московский инновационный кластер - проект для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Участникам кластера доступны инструменты, сервисы и меры поддержки для развития инновационных проектов. В него входит более 30 тыс. организаций из Москвы и 80 регионов России. Проект курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития, за цифровые возможности портала i.moscow отвечает Департамент информационных технологий города Москвы.