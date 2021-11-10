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Доклад НАФИ о роли цифровых платформ в развитии креативных индустрий. Трансляция завершена

В пресс-конференции участвовали гендиректор Исследовательского центра НАФИ Гузелия Имаева, директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Google в России Марина Жунич и другие
Гендиректор Исследовательского центра НАФИ Гузелия Имаева Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Гендиректор Исследовательского центра НАФИ Гузелия Имаева
© Станислав Красильников/ТАСС

В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная результатам всероссийского исследования роли цифровых платформ в процессе развития креативных индустрий и поддержке креативного предпринимательства.

О целях и задачах использования цифровых платформ в креативных индустриях, повышении уровня экспорта с помощью цифровых сервисов, а также государственных мерах поддержки креативной экономики в России рассказывали генеральный директор Исследовательского центра НАФИ Гузелия Имаева, директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Google в России Марина Жунич, директор "Российской креативной недели" и ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко и генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов.

Пресс-конференция прошла в онлайн-формате.

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