В Крыму второй день подряд число заражений коронавирусом за сутки превышает 800

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Количество новых случаев заражения коронавирусом в Крыму за сутки составило 811, это максимум с начала пандемии, сообщается в среду на сайте регионального Минздрава. Накануне это показатель составил 803 случая.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, <...> зарегистрировано 811 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 104 449 <...> [случаев] COVID-19", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего за сутки на коронавирус обследованы 9 240 человек.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 803 человека, за весь период - 92 159. За время пандемии умерли более 3,1 тыс. человек, в том числе 20 - за прошедший день.

Максимальные с начала пандемии показатели заражения коронавирусом в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома. Введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.