В Красноярском крае для непривитых пожилых людей введут режим самоизоляции

КРАСНОЯРСК, 10 ноября. /ТАСС/. В Красноярском крае для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19, вводится режим самоизоляции. Он начнет действовать с 15 ноября, сообщила в среду пресс-служба губернатора.

"С 15 ноября вводится режим самоизоляции для невакцинированных граждан старше 60 лет. Покидать место жительства граждане могут только в случаях особой необходимости, которые определены 73-м указом губернатора (например, следование к месту работы, вынос отходов, выгул домашних животных, посещение родственников и иные экстренные случаи)", - говорится в сообщении.

Работников старше 60 лет и имеющих хронические заболевания рекомендовано перевести на дистанционную работу.

В Красноярском крае, по информации регионального управления Роспотребнадзора на 9 ноября, выявлено 740 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе развернуто около 6,3 тыс. коек, из них занято 85%. С 30 октября для посещения культурных, спортивных мероприятий, а также торгово-развлекательных центров введена система QR-кодов. С 15 ноября их действие распространят на заведения общепита, сферы красоты, спортивные и фитнесс-залы, гостиницы. В регионе с начала пандемии, по данным федерального оперштаба, выявлено около 138 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 121,5 тыс. пациентов выздоровели, около 6,8 тыс. человек умерли.