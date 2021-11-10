Центр первичного осмотра пациентов с подозрением на ковид открыли в Воронеже

ТАСС, 10 ноября. Второй центр первичного осмотра пациентов с подозрением на коронавирус открылся в Воронеже. В нем будут тестировать пациентов на наличие ковида, а также выдавать лекарства и направление на проведение компьютерной томографии легких, сообщила в среду пресс-служба правительства Воронежской области.

"По инициативе губернатора [Александра Гусева] в Воронеже открылся уже второй центр первичного осмотра пациентов с подозрением на ковид", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, новый центр будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00 на территории детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 33. В него могут обратиться все, кто имеет симптомы, не исключающие коронавирус, а также жители, которые не смогли прийти на прием в поликлинику. "При наличии показаний пациентам проведут первичный осмотр, тест на антиген ковида и выдадут направление на КТ легких. Тем, кому поставят диагноз COVID-19, сразу же оформят больничный и выдадут лекарства", - добавили в сообщении.

Отмечается, что медпомощь в центре оказывают около 30 специалистов, в том числе 12 врачей, прошедших обучение по диагностике и лечению коронавируса. "То, что это уже второй подобный центр, открывшийся за пределами медучреждений, говорит об умении находить нестандартные решения в непростой ситуации по коронавирусу", - приводятся в сообщении слова Гусева.

Ранее власти Воронежской области передали медикам здание Воронежского концертного зала, в котором мобильные бригады принимают пациентов с подозрением на ковид.

С начала пандемии в Воронежской выявлено 161 тыс. случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба на 9 ноября, всего умерли 7 778 пациентов, выздоровели 120 358 человек. Первую прививку сделали более 1 млн человек, в том числе двукратно привились 855 742 жителя, коллективный иммунитет составляет около 44,6%.