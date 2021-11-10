В России выявили 38 058 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 27 октября

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 38 058, до 8 911 713. Это минимум с 27 октября, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, распространенных в среду.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,43%.

В частности, за сутки было выявлено 2 942 случая в Санкт-Петербурге, 1 785 - в Самарской области (это максимум за пандемию), 811 - в Республике Крым, 784 - в Воронежской области, 781 - в Нижегородской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 1 007 098, что является максимумом, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 34 565, до 7 654 161. Это максимум за пандемию. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,9% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 2 825 пациентов в Санкт-Петербурге, 987 - в Самарской области, 909 - в Якутии, 803 - в Республике Крым, 729 - в Красноярском крае, 720 - в Ульяновской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 239 против 1 211 днем ранее, до 250 454.

В абсолютном выражении прирост стал самым высоким с начала пандемии, предыдущий максимум был зарегистрирован во вторник.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,81%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 82 летальных случая в Санкт-Петербурге, 48 - в Краснодарском крае, 44 - в Ставропольском крае, 40 - в Нижегородской области, 39 - в Пермском крае.