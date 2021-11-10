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Пандемия COVID-19
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В Москве выявили 3 927 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 6 октября

Число летальных исходов из-за коронавируса в столице возросло на 98
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МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 927 против 5 287 днем ранее, до 1 875 820. Это минимум с 6 октября, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, распространенные в среду.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,21%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 98 против 95 днем ранее. Всего в городе умерли 32 305 человек (1,72% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Число выздоровевших за сутки выросло на 7 549, до 1 655 912. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 187 603 человека.

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