В Подмосковье выявили 2 649 заболевших коронавирусом за сутки. Это минимум с 29 октября

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 2 649 против 2 818, до 547 843. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, опубликованные в среду.

Число заразившихся оказалось минимальным с 29 октября, следует из данных штаба.

Вылечились, по данным штаба, 2 862 человека, за все время выздоровели 477 977.

За сутки в области зарегистрировали 55 смертей. Всего в Подмосковье умерли 9 296 человек, следует из сообщения штаба.