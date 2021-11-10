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Пандемия COVID-19
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В Подмосковье выявили 2 649 заболевших коронавирусом за сутки. Это минимум с 29 октября

За сутки в области зарегистрировали 55 смертей
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МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 2 649 против 2 818, до 547 843. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, опубликованные в среду.

Число заразившихся оказалось минимальным с 29 октября, следует из данных штаба.

Вылечились, по данным штаба, 2 862 человека, за все время выздоровели 477 977.

За сутки в области зарегистрировали 55 смертей. Всего в Подмосковье умерли 9 296 человек, следует из сообщения штаба.

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