Ректора "Шанинки" Зуева из-за ошибки конвоиров увезли в СИЗО без сумки с вещами

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев из-за ошибки конвойной службы без вещей был доставлен в столичное СИЗО-7. Об этом ТАСС рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, посетивший Зуева в изоляторе.

"Сергей Зуев рассказал, что 21 октября перенес операцию на сердце. Сегодня утром он чувствовал повышенное давление, но не мог его измерить, потому что конвой, забирая его из суда, не позволил ему взять сумку с вещами, в которой был тонометр. Я так понял, что конвоиры допустили ошибку, поэтому сложилась такая ситуация", - сказал правозащитник. В итоге ректор остался без сменного белья, гигиенических принадлежностей и теплых вещей. По словам наблюдателя, члены ОНК поговорили с администрацией СИЗО, которая пообещала принять вещевую передачу для Зуева от его жены.

"По словам ректора, его поместили в двухместную камеру, чистую, с телевизором, но без холодильника. Сосед обвиняется по той же статье, что и он, то есть в мошенничестве", - добавил Мельников.

13 октября Тверской суд Москвы отправил под домашний арест Зуева по делу о мошенничестве в особо крупном размере, отказавшись арестовать его, как того просило следствие. Одним из оснований для этого решения стали проблемы ректора со здоровьем. После этого прокуратура подала апелляцию на избрание домашнего ареста. Но незадолго до заседания в Мосгорсуде, на котором должна была рассматриваться жалоба, обвиняемого госпитализировали для проведения операции на сердце. Накануне Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте и перевел его в СИЗО.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все они содержатся под стражей. Никто из них вину не признает.