Глава Башкирии считает, что режим нерабочих дней помог снизить смертность от ковида

УФА, 10 ноября. /ТАСС/. Введение нерабочих дней в Башкирии привело к снижению показателей заражения коронавирусной инфекцией и смерти от ее осложнений. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в среду в эфире телеканала "Россия-24" . Он добавил, что количество коек инфекционного профиля уменьшено на 2,5 тыс. мест.

"Нерабочие дни, безусловно, были очень полезны. Мне кажется, нам удалось разорвать эпидемиологические цепочки, и что мы видим - снижение заболеваемости, смертности, нагрузки на здравоохранение. Вообще осень для республики в плане коронавируса была самой сложной за все время пандемии, у нас самое большое количество инфекционных коек было 8,5 тыс., сейчас осталось 6 тыс., то есть 2,5 тыс. коек мы сократили", - сообщил Хабиров.

Нерабочие дни действовали в Башкирии с 30 октября по 7 ноября.

Введенные в регионе с 27 октября ограничения на посещение торговых центров, кинотеатров, салонов красоты, фитнес-клубов и бассейнов только с сертификатом вакцинации или справкой о перенесенном в течение шести месяцев заболевании позволили ускорить темпы вакцинации. С 10 ноября такие же меры распространены на гипермаркеты площадью свыше 1 тыс. кв. метров. "Мы с 27 октября приняли решение, что справки ПЦР для нас не столь актуальны (для доступа в общественные места - прим. ТАСС), главная задача, подчеркиваю, - вакцинация. Кстати, это дает свои довольно ощутимые успехи и плоды, потому что с того момента, как мы ввели ограничительные меры, уровень вакцинации повысился. У нас показатели падали до 2 тыс. вакцинированных в день, сейчас он достигает 20 тыс.", - добавил глава республики.

По данным регионального оперштаба, существенный прирост заболеваемости коронавирусом начался в июле, показатель вырос более чем в два раза и составил за месяц 6 899 случаев. В сентябре он составил 9 829 случаев, в октябре - 19 284, суточный прирост достигал 670 подтвержденных случаев заражения в сутки.

По состоянию на 9 ноября в регионе коронавирусом заразились 92 188 человек, суточный прирост составил 670 случаев. В стационарах лечатся 828 пациентов, амбулаторно - 7 320. Всего с выздоровлением выписано 81 166 человек, количество случаев смерти от инфекции и ее осложнений достигло 2 526. Полностью вакцинированы более 1,4 млн жителей республики, что составляет 57,3% от плана.