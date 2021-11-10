Россияне рассказали о своем отношении к полицейским

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Более половины (57%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) доверяют сотрудникам полиции своего региона, 37% оценивают работу полиции как хорошую. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте центра в среду.

"Доверяют сотрудникам полиции своего региона 57% опрошенных россиян ( 1 п.п. по сравнению с предыдущим годом), не доверяют - 35%. Индекс доверия сотрудникам полиции региона составил 22 п. Более всего наши сограждане доверяют следующим подразделениям полиции своего региона: полиции на транспорте (индекс доверия 46 п., 2 п. по сравнению с 2020 годом), сотрудникам дежурной части (42 п., 2 п. по сравнению с 2020 годом), участковым уполномоченным полиции (39 п.), инспекторам по делам совершеннолетних (38 п., 2 п. по сравнению с 2020 г.), а также работникам уголовного розыска (38 п., +2 п. по сравнению с 2020 годом)", - говорится в сообщении.

Индексы оценки работы полиции, доверия сотрудникам, отдельным подразделениям, качества личного состава полиции показывают, как россияне оценивают полицию в своем регионе, чем выше его значение, тем выше оценки работы. Индекс измеряется в пунктах и может принимать значение от 0 до 100.

Более трети (37%) респондентов хорошо оценивают работу полиции в своем регионе, средние оценки дали 42% опрошенных, а 13% - плохие. Индекс оценки работы полиции составляет 52 п., за 12 лет индекс вырос на 11 п. (41 п. в 2009 году). Собирательный образ типичного российского полицейского в представлении россиян скорее положительный: опрошенные описали его как опрятного (81 п. индекса оценки характера представителей полиции), храброго, вежливого, сильного и крепкого (по 68 п.), а также дружелюбного, грамотного, порядочного и работящего (по 66 п.) человека.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 29 октября. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Сотрудники МВД России 10 ноября отмечают свой профессиональный праздник - День сотрудника органов внутренних дел. С праздником полицейских поздравил президент России Владимир Путин, отметив, что верит в преданность, профессионализм сотрудников органов внутренних дел, их готовность к любым испытаниям. Глава МВД России Владимир Колокольцев также поздравил коллег и поблагодарил их за мужество, стойкость и эффективную работу по обеспечению безопасности граждан, защите их прав и свобод.