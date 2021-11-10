Медпомощь по ОМС в Москве за девять месяцев получили 214,5 тыс. пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Около 215 тыс. пациентов, госпитализированных с коронавирусом в столице за девять месяцев текущего года, получили медпомощь за счет средств городского фонда ОМС. Об этом сообщил в среду в ходе заседания Мосгордумы директор московского городского фонда обязательного медстрахования (МГФОМС) Владимир Зеленский.

"Стационарно мы (за счет средств МГФОМС - прим. ТАСС) пролечили по коронавирусной инфекции за девять месяцев 2021 года 214,5 тыс. человек - конечно, огромное количество людей. Тарифы, для того, чтобы сделать [их] более справедливыми, являются дифференцированными, в зависимости от применяемой схемы терапии, поэтому сейчас они не являются константной величиной, для каждого усредненной. То есть существует базовый тариф для пациента средней степени тяжести, к которому прибавляется стоимость лекарственных препаратов, которые применяются к конкретному человеку - примерно такая конструкция используется при оказании медпомощи при онкологических заболеваниях", - сказал Зеленский, подчеркнув, что усредненных тарифов для лечения пациентов с ковидом в Москве нет.

Ранее замруководителя департамента здравоохранения Москвы Елена Хавкина сообщила, что около 10,6 млрд рублей предусмотрено на борьбу с коронавирусом в проекте бюджета Москвы на 2022 год. Около 4,1 млрд рублей планируется направить на закупку необходимых медицинских препаратов.

Объем доходов бюджета МГФОМС в 2022 году запланирован в объеме почти 359,6 млрд рублей, в 2023 году - около 377,6 млрд рублей, в 2024 году - более 398,1 млрд рублей. Расходы эквивалентны. Наибольшая доля расходов бюджета фонда - это оплата медицинской помощи, оказываемой москвичам, застрахованным в столице. Подушевой норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования на следующий год запланирован в размере 14 173,9 рубля.