Власти Липецкой области разработают новые госпрограммы по итогам переписи населения

ЛИПЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Липецкой области, основываясь на результатах Всероссийской переписи населения, разработают новые госпрограммы для улучшения качества жизни людей. Об этом сообщил в среду глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Мы сможем скорректировать уже имеющиеся госпрограммы или разработать новые, которые смогут улучшить качество жизни людей", - сказал Артамонов, напомнив, что в целом собранные данные позволят государству не только проанализировать национальный состав страны и миграцию, но и помогут понять, в чем нуждается население. Глава администрации сам принял участие в переписи через портал госуслуг.

Артамонов подчеркнул, что процедура переписи очень удобна, логична и не представляет сложности.

"Весь процесс занял не больше пятнадцати минут - быстро, удобно и очень важно", - заключил Артамонов.

Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. Принять в ней участие можно четырьмя способами: самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг, обратиться в МФЦ, посетить стационарные участки или дождаться переписчика дома. В пресс-службе областной администрации напомнили, что предварительные итоги переписи появятся в апреле, а окончательные данные будут опубликованы в четвертом квартале будущего года.