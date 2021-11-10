Эксперт рассказал, с какими проблемами чаще всего сталкиваются переболевшие ковидом

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Порядка 40% граждан, переболевших ковидом, сталкиваются с утомляемостью, почти каждый третий имеет одышку и проблемы со сном, каждый пятый - депрессию. Об этом в среду сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"В среднем после ковида утомляемость наблюдается у 40%, одышка у 30%, проблемы со сном у 30%, проблемы с тревогой, депрессии - 20%, миалгия - 10% и так далее. То есть это действительно большая проблема с точки зрения здравоохранения, - сказал он на заседании Совета Федерации. - Чем тяжелее протекал ковид в острую фазу, тем тяжелее течение постковидного синдрома".

Авдеев добавил, что сегодня уже существуют данные, что те пациенты, которые были выписаны из отделения реанимации, в течение ближайших трех месяцев имеют очень высокий риск умереть от постковидных осложнений.

"В некоторых исследованиях сегодня приводятся данные о цифрах вплоть до 29% в течение первых трех месяцев", - сказал он.

"Благодаря постковидному синдрому после выписки из стационара примерно 15-25% наших пациентов уже никогда не возвращаются к своей прежней работе. То есть это говорит о том, что проблема не заканчивается с выпиской пациентов из стационара", - заключил он.