Почти 90% жителей Тюменской области приняли участие во Всероссийской переписи

ТЮМЕНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Около 90% жителей Тюменской области приняли участие во Всероссийской переписи населения. Процедура переписи окончена в семи из 26 муниципалитетах региона. Об этом в среду журналистам сообщили в региональном оперативном штабе.

В ряде случаев приводятся данные по участникам переписи свыше 100%. Как разъяснил глава областного департамента экономики Максим Скворцов, результаты более 100% означают, что фактическая численность населения по результатам переписи больше предыдущих данных.

"По данным на 7 ноября, в регионе уже переписано более 1,3 млн человек - 89,5% от плана. <...> На сто и более процентов выполнены плановые задания всероссийской переписи населения в семи муниципалитетах Тюменской области. <...> В Упоровском районе план переписи выполнен на 110,7%, в Омутинском районе - на 106,8%, в Заводоуковском городском округе - на 102,6%, в Ишиме - на 102,3%, в Исетском районе - на 101,1%, в Ялуторовском районе - на 100,5%, в Ярковском районе - на 100%", - говорится в сообщении.

Перепись проходит с 15 октября по 14 ноября в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Пройти перепись возможно на переписных участках. Итоги первого этапа переписи населения опубликуют до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.