МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 11 ноября, в день 200-летия со дня рождения Федора Достоевского, посетит открывающийся музейный центр, посвященный жизни и творчеству писателя. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля.

"11 ноября, в день 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского, Владимир Путин посетит открывающийся музейный центр "Московский дом Достоевского" и осмотрит мемориальную и историко-литературную экспозиции, посвященные личности, основным событиям жизни, выдающимся произведениям великого писателя", - говорится в сообщении.

После осмотра музея глава государства встретится с деятелями российской литературы - специалистами по творчеству писателя.

Музейный центр расположен в здании северного флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных, на первом этаже которого прошло детство и отрочество Достоевского.

Ранее президент РФ подписал указ о праздновании в 2021 году 200-летия со дня рождения писателя. Кроме того, 2021 год объявлен ЮНЕСКО "Годом Достоевского".