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Разрешенную скорость на Бульварном кольце Москвы и прилегающих улицах снизят до 50 км/ч

В департаменте транспорта уточнили, что днем в центре города средняя скорость не превышает 30-40 км/ч, а на пропускную способность влияют ДТП

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Максимально разрешенную скорость для транспорта на Бульварном кольце Москвы, а также на прилегающих к нему улицах снизят до 50 км/ч. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"50 км/ч - такая скорость будет на Бульварном кольце, Цветном бульваре, Остоженке, Маросейке и на других прилегающих улицах. <...> Ежедневно по Бульварному кольцу проходит 130 тыс. пешеходов. Это люди, которые идут в офисы, кафе, встречаются с друзьями, гуляют вместе с детьми", - говорится в публикации и отмечается, что в этих районах ездят велосипедисты и пользователи средств индивидуальной мобильности.

В департаменте уточнили, что днем в центре города средняя скорость не превышает 30-40 км/ч, а на пропускную способность влияют ДТП.

"Низкая скорость не только спасает жизни, но и имеет преимущества: меньше шума и выхлопов от авто и меньше стресса у жителей. <...> Сегодня международные организации заявляют, что тяжесть последствий ДТП напрямую зависит от скорости. Если водитель едет со скоростью в 30 км/ч, то в 90% случаев участники аварии получат легкие травмы. Выше 50 км/ч - и вероятность смертельного исхода столкновения превысит 90%. В Европе базовая скорость - 50 км/ч, в центре - 30 км/ч", - говорится в сообщении.

4 ноября на улицах Малая Дмитровка, Большая Никитская, Варварка и Малая Бронная, а также в прилегающих к ним переулках максимально разрешенную скорость для транспорта снизили до 30 км/ч.

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