В Якутии начнется производство биологического препарата от коронавируса

ЯКУТСК, 10 ноября. /ТАСС/. Ученые в Якутии начнут производство биопрепарата из ягеля и коры березы для профилактики коронавируса, препарат получил свидетельство о регистрации в Роспотребнадзоре. Об этом сообщил ТАСС в среду доктор биологических наук, вице-президент Академии наук Якутии, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Борис Кершенгольц.

"Получили свидетельство Роспотребнадзора, имеющее свое действие на территории Евразийского экономического союза, дающее право на производство и реализацию биопрепарата "Бетукладин". Препарат показал высокую эффективность при профилактике, а также реабилитации больных, переболевших вирусными заболеваниями, в том числе COVID-19. Производство начнется в ближайшие дни на базе опытно-экспериментального биоцеха при нашем институте", - сказал Кершенгольц.

Биопрепарат состоит из активных веществ, выделяемых из коры березы и лишайников (ягеля). Эффективность этих уникальных природных компонентов арктической природы против COVID-19 уже продемонстрирована в рамках двух стадий клинических испытаний, добавил собеседник агентства.

Создание препарата "Бетукладин" - один из проектов НОЦ "Север: территория устойчивого развития", в рамках которого придается большое значение в борьбе с вирусными заболеваниями, в том числе с COVID-19. Проект одобрен Объединенным ученым советом по биологическим наукам Сибирского отделения РАН.