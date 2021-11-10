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Пандемия COVID-19

Эксперт Роспотребнадзора заявил, что чаще всего ковидом болеют дети до года и подростки

Александр Горелов также отметил, что в 70% случаев дети заражаются от взрослых

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Дети до одного года и подростки болеют коронавирусной инфекцией наиболее часто, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Наиболее часто ковидом болеют дети до года, начиная с семилетнего возраста, в основном, болеют подростки", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, дети вовлекаются в эпидемиологический процесс в 11% случаев. Горелов также отметил, что в 70% случаев они заражаются от взрослых.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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