Эксперт Роспотребнадзора заявил, что чаще всего ковидом болеют дети до года и подростки

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Дети до одного года и подростки болеют коронавирусной инфекцией наиболее часто, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Наиболее часто ковидом болеют дети до года, начиная с семилетнего возраста, в основном, болеют подростки", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, дети вовлекаются в эпидемиологический процесс в 11% случаев. Горелов также отметил, что в 70% случаев они заражаются от взрослых.