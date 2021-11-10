В Москве назвали лучших лекторов онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Лучшими лекторами II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия" стали 10 педагогов из девяти регионов. Об этом сообщили организаторы экспедиции на пресс-конференции в среду.

По их данным, лучшими авторами онлайн-лекций в рамках проекта стали педагоги из Калмыкии, Татарстана, Республики Алтай, Новосибирской, Тверской, Свердловской, Ленинградской, Саратовской и Московской областей.

По словам директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Натальи Наумовой, проект "Моя страна - моя Россия" подтолкнул многих учеников - слушателей онлайн-лекций к собственным исследованиям национальной культуры, традиций и истории. "Проект точно рождает большое количество проектных исследовательских инициатив учащихся. Потому что приобретение знаний, эмоциональное переживание этих знаний точно превращается в ценностные ориентиры ребенка, когда он желает знать о своей Родине, о своей стране больше, чем он знал до вовлечения в этот проект", - сказала на пресс-конференции Наумова.

Экспедиция "Моя страна - моя Россия" проводилась в 2021 году в онлайн-формате, был объявлен конкурс материалов лекций, в которых необходимо было рассказать о самых интересных объектах и маршрутах этнотуризма своего региона, их этнокультурных, исторических и национальных особенностях. Проект реализован АНО "Россия - страна возможностей" при поддержке Министерства просвещения, Федерального агентства по делам национальностей, Общенационального союза индустрии гостеприимства.