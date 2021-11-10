В 10% объектов торговли Тюменской области выявили нарушения ограничений в нерабочие дни

ТЮМЕНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Менее 10% из проверенных объектов торговли культуры и спорта в Тюменской области во время прошедшей нерабочей недели нарушали режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса. Об этом в среду журналистам сообщили в региональном оперативном штабе.

"С 30 октября по 7 ноября сотрудниками регионального департамента потребительского рынка и туризма, управления Роспотребнадзора и УМВД по Тюменской области были усилены совместные контрольно-профилактические мероприятия по проверке соблюдения ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности. Проверено более 600 объектов. <...> Нарушения выявлены у менее 10% объектов", - говорится в сообщении.

Как уточнила глава департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова, выявленные нарушения касались масочного режима, соблюдения социальной дистанции. С 8 ноября в регионе к этим мерам добавилась также система пропусков по QR-кодам в ТЦ, заведениях культуры и спорта.

За минувшие сутки зарегистрировали 349 случаев заражения коронавирусом в регионе, всего с начала пандемии зафиксировали 74 231 случай, выздоровели 59 419 человек, полный курс вакцинации прошли 674 336. Согласно данным с сайта "Стопкоронавирус.рф", коллективный иммунитет в регионе составляет 54,8%.