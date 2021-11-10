В онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия" приняли участие более 1 млн человек

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Онлайн-экспедиция проекта "Моя страна - моя Россия" объединила более 1 млн человек из 85 регионов страны. Об этом в среду сообщил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

"В 2021 году ключевыми темами экспедиции были выбраны просветительский и этнокультурный туризм. В новом сезоне экспедиция получила целый ряд значительных обновлений - онлайн-занятия больше не были строго привязаны к регионам, поэтому каждый лектор смог выбрать в качестве темы онлайн-экскурсии наиболее интересный для него объект или маршрут, в том числе межрегиональный. Путешествие 2021 года продлилось 25 дней и объединило более миллиона зрителей - школьников, студентов и всех заинтересованных жителей из 85 регионов России", - приводит его слова пресс-служба АНО.

Руководитель всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" Лариса Пастухова отметила, что за два года экспедиция успела обрести собственные традиции. "В планах - настоящее большое просветительское путешествие, в рамках которого команда конкурса отправится к педагогам-новаторам для сбора лучших педагогических практик из самых разных уголков страны. Сегодня мы приглашаем всех желающих к разработке будущего маршрута экспедиции", - сказала она.

Первый сезон проекта был запущен в 2020 году в формате открытых онлайн-занятий о культуре, традициях, национальных и исторических особенностях регионов России. Тогда в онлайн-экспедиции приняли участие более 200 тыс. человек.

Во втором сезоне в рамках проекта прошли 60 лекций об этнокультурных объектах и маршрутах России. Онлайн-лекции об объектах и маршрутах этнотуризма в России представили педагоги, специалисты сферы туризма и государственной национальной политики, а также представители некоммерческого сектора, отобранные на основе всероссийского конкурса-смотра материалов лекций. Трансляция онлайн-занятий проходила в сообществе всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" в сети "ВКонтакте".