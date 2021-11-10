Волгоградская облдума планирует усилить ответственность нарушителей антиковидных правил

"Депутаты Волгоградской областной думы рассмотрели предложения по усилению ответственности за невыполнение установленных антиковидных требований. <…> Размер административного штрафа для граждан составит от 1 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушений размеры штрафов увеличатся до 5 тыс. рублей, 50 тыс. рублей и 500 тыс. рублей соответственно", - говорится в сообщении.

Профильный комитет рекомендовал Волгоградской областной думе принять законопроект, который предусматривает административную ответственность для граждан, должностных и юридических лиц в том числе за несоблюдение режима самоизоляции, невыполнение требований о временной приостановке работы объектов розничной торговли, организаций общественного питания и сферы услуг, а также проведения мероприятий с присутствием людей.

"Не все граждане, а также работодатели, руководители предприятий понимают свою ответственность и соблюдают установленные правила и требования, тем самым ставят под угрозу эффективность проводимой работы и жизнь людей. Поэтому очень важно, чтобы как жители, так и организации неукоснительно соблюдали действующие профилактические и ограничительные меры, требования главного санитарного врача и оперативного штаба региона", - цитирует пресс-служба председателя думского комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий Михаила Струка.

По данным оперштаба по Волгоградской области, в регионе выявили около 109 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,8 тыс. человек. В регионе только с QR-кодом пускают в кафе, непродовольственные магазины, музеи, кинотеатры, бассейны, салоны красоты, фитнес-центры, организации социальной сферы, культуры, спорта, бытового обслуживания населения. Без кода в регионе не продают проездные билеты на общественный транспорт.