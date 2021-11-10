Подрядчик устраняет дефекты на дороге в Самаре, где произошло ДТП с двумя погибшими

САМАРА, 10 ноября. /ТАСС/. Подрядчик по гарантии устраняет дефекты на дороге по улице Демократической в Самаре, где 7 ноября произошла авария с двумя жертвами. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

"В настоящий момент подрядной организацией колейность устранена локально, работы по ликвидации колейности продолжаются в рамках гарантийных обязательств. Предупреждающие дорожные знаки установлены", - сообщили в профильном министерстве.

По данным областного Минтранса, ремонт на улице Демократическая провели в 2016 году. Гарантия на выполненные работы составляет пять лет. Региональный Минтранс провел диагностику дороги, по результатам которой выявил, что глубина колеи на дороге превышает нормативные требования. "По результатам диагностики колейность составила 2,2-3 см. Согласно ГОСТ Р 50597-2017, максимально допустимая глубина колеи для данной дороги не должна превышать 2,5 см", - уточнили в министерстве.

После этого профильное министерство направило подрядчику письмо с требованием устранить нарушения, а обслуживающей организации - установить дорожные знаки, предупреждающие о неровной дороге и ограничивающие максимальную скорость до 40 км/ч.

Авария с двумя жертвами произошла 7 ноября в Самаре. Водитель автомобиля Land Rover ехал по улице Демократическая со стороны улицы Ташкентская в направлении Волжского шоссе. В районе дома 65 по улице Демократическая он наехал на световую опору, а затем опрокинулся. Водитель и пассажир машины умерли на месте происшествия.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что аварии можно было бы избежать, "если бы не халатность самарских дорожников". Позже он сообщил, что от профильного областного министерства несколько лет добивались гарантийного ремонта. В частности, в июле 2020 года общественники пытались через суд обязать региональный Минтранс привести в порядок отремонтированные к Чемпионату мира по футболу самарские дороги, включая улицу Демократическую. Хинштейн направил запрос в прокуратуру, в котором попросил надзорное ведомство отдельно рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц Минтранса Самарской области.