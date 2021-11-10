"Одноклассники" представили обновление контентной платформы

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Социальная сеть "Одноклассники" представила обновление контентной платформы, систему оплаты товаров и алгоритм для поддержки авторов. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети в среду.

"В год 15-летия "Одноклассников" мы затеяли масштабную перестройку многих сервисов соцсети и начали с главного - того, что люди видят в своей ленте новостей. Лента - самый популярный сервис "Одноклассников", которым пользуется более 80% нашей аудитории. Сегодня мы запускаем новую "гибридную" модель ленты: теперь контент, на который вы подписаны, будет соседствовать с рекомендуемым. Мы в целом пересмотрели подход к контенту в соцсети: в наших планах увеличивать долю публикаций из групп в ленте, запускать дополнительные возможности для авторов и форматы отображения контента. Новые инструменты для бизнеса и социальной коммерции помогут найти в обновленной ленте новостей активную аудиторию клиентов. И все это можно будет легко делать благодаря новому интерфейсу наших приложений, меню которого будет динамически меняться в зависимости от интересов пользователя", - приводятся в сообщении слова руководителя соцсети Антона Федчина.

Новая гибридная модель отображения информации в основной ленте новостей запущена на всех платформах "Одноклассников", то есть после просмотра всех свежих публикаций от друзей и из своих групп в ленте пользователь будет видеть рекомендуемый контент от групп, на которые он ранее не был подписан. Уточняется, что в основе работы такой ленты лежит обновленная рекомендательная система на базе технологий машинного обучения и модели коллаборативной фильтрации.

В пресс-службе "Одноклассников" подчеркнули, что по результатам первых тестов число лайков на рекомендуемые публикации выросло по сравнению с отдельной лентой рекомендаций соцсети на 21% год к году, а количество уникальных авторов, которые получают просмотры в рекомендациях, увеличилось в два раза. На запуске новой модели ленты доля рекомендуемого контента в ней превышает 11%, при этом компания планирует увеличить данный показатель до 20%.

В компании также анонсировали новый формат потребления - отдельную ленту вертикального контента, которая дополнит уже существующие форматы отображения информации и появится в приложениях на iOS и Android в конце текущего года. В ней будут отображаться рекомендуемые публикации с вертикальным контентом.

Об алгоритме поддержки новых авторов

До конца 2021 года в "Одноклассниках" появится технология отбора качественного контента, которая будет автоматически выделять интересных авторов, группы и медиа в соцсети, чтобы они могли получать дополнительные просмотры. Уточняется, что на первом этапе алгоритм будет работать с новыми авторами на платформе, в дальнейшем система будет продвигать всех интересных создателей контента в соцсети. При этом особенностью системы является поддержка качественного и востребованного контента до тех пор, пока просмотры контента не начнут расти самостоятельно.

Обновленные "Моменты" и редактор публикаций

В начале 2022 года публикации в сервисе исчезающих фото и видео "Моменты" станут также доступны всем группам в "Одноклассниках". Официальные группы смогут добавлять к моментам любые ссылки вне зависимости от количества подписчиков.

Соцсеть также добавит новые инструменты для форматирования текстов. "В обновленной платформе лонгридов на базе формы публикаций ОК можно будет применять к текстам различные стили (курсив, выделение цветом, подчеркивание), добавлять разделители, списки, а также цитаты и подписи к фотографиям. Эти функции будут появляться постепенно на всех платформах в ближайшие месяцы", - отметили в пресс-службе.

Персонализированное меню мобильных приложений

Кроме того, анонсировано динамическое меню в мобильных приложениях - интерфейс будет адаптироваться под каждого пользователя уже в 2022 году. Основные вкладки меню на iOS и Android будут автоматически подстраиваться под индивидуальные предпочтения, а нейросеть будет определять активность пользователя в сервисах соцсети и показывать в меню те разделы, с которыми он чаще всего взаимодействует.

До конца 2021 года пользователи смогут оплачивать товары групп и бизнес-профилей внутри "Одноклассников" через встроенную систему безопасных платежей (СБП). Уточняется, что комиссия с продажи товаров взиматься не будет. "Таким образом, после размещения товара в "Одноклассниках" онлайн-магазин сможет настроить взаимодействие с клиентом тремя способами: через личные сообщения, переход на страницу товара на сайте магазина или через оплату товара внутри "Одноклассников", - отмечается в сообщении.

Социальная сеть представила также полноценный сервис продажи товаров через видеотрансляции, он доступен на всех платформах и позволяет показывать карточки с товарами прямо внутри видеоплеера по отдельности и списком в формате карусели. Авторы трансляций смогут добавлять аннотации со ссылками на товары, размещенные в профиле или группе. В свою очередь, зрители получат возможность сразу перейти на интересующий их товар и оформить покупку. Сервис работает на базе единой видеоплатформы "VK видео".

Ретаргетинг и модель CPC во внутреннем рекламном кабинете

В обновленной контентной платформе "Одноклассников" предприниматели смогут находить клиентов с помощью качественного контента и через платные инструменты. Функция ретаргетинга по CRM-базе рекламодателя, а также оплата за клики по CPC-модели, при которой средства за показы объявлений не списываются, появится внутри рекламного кабинета соцсети в скором времени. "Модераторы групп или бизнес-профилей смогут таргетировать рекламу на своих клиентов и показывать им актуальные предложения в зависимости от их опыта взаимодействия с компанией или продуктом", - пояснили в "Одноклассниках".