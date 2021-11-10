На Урале в 2022 году планируется удвоить набор на обучение врачей скорой помощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Число слушателей, зачисляемых на первый курс ординатуры по специальности "Скорая медицинская помощь" в Уральском государственном медуниверситете, планируется увеличить в два раза в 2022 году. Об этом сообщила в среду пресс-служба Фонда святой Екатерины, по оценкам которого Свердловская область нуждается в 26 специалистах скорой медицинской помощи.

Десять человек уже поступили на обучение в 2021 году.

"Первую набранную группу ординаторов ждет двухлетнее обучение на базе станции скорой медицинской помощи имени Капиноса. Планируется, что в 2022 году количество учащихся будет увеличено в два раза. Сегодня ведется кропотливая работа со студентами по привлечению будущих ординаторов", - говорится в сообщении.

Главный врач станции скорой медицинской помощи имени Капиноса Игорь Пушкарев добавил, что помещения в университете и преподавательский состав позволяют увеличить в вузе число слушателей из специалистов, повышающих свою квалификацию.

Фонд святой Екатерины направил средства на обучение 10 специалистов для скорой медицинской помощи на базе уральского медвуза. Впервые за пять лет университет принял слушателей, которые в будущем укрепят штат врачей на станциях, подстанциях и в отделениях скорой медпомощи региона. Проект подготовки врачей скорой медицинской помощи задумали в 2020 году как продолжение сотрудничества Фонда святой Екатерины и службы скорой помощи.