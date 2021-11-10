Запрет на проведение массовых мероприятий в Новгородской области продлили до 1 декабря

ТАСС, 10 ноября. Запрет на проведение массовых развлекательных и культурных мероприятий, а также ограничение на работу общепита в ночное время в Новгородской области продлили до 1 декабря, сообщил в среду на заседании регионального оперштаба губернатор Андрей Никитин.

"На две недели ноябрьских, до 1 декабря, предлагается сохранить запрет на массовые развлекательные зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, рекламные и иные мероприятия, в том числе в парках культуры и отдыха, на аттракционах, дискотеках, в караоке-клубах и так далее", - сказал Никитин.

Губернатор добавил, что до 1 декабря продолжает действовать ограничение на работу предприятий общественного питания в ночной период, а также детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры, театры, кинотеатры, концерты и общепит без сопровождения взрослых.

Новгородская область первой из регионов РФ заявила о продлении нерабочих дней из-за роста числа заразившихся коронавирусом. "Ковидные каникулы" в области действуют до 15 ноября, еще на одну неделю после общероссийских. В это время приостанавливается торговля непродовольственными товарами, работа заведений общепита, кинотеатров, саун, сферы бытовых услуг, ограничения вводятся на проведение экскурсий и массовые развлекательные мероприятия.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 53 249 случаев COVID-19, в том числе за последние сутки - 296 случаев. После заражения коронавирусом в регионе выздоровели 46 181 человека, 547 умерли.