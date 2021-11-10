Комитет Думы поддержал законопроект об электронном документообороте в трудовых отношениях

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в среду рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, регулирующий вопросы электронного документооборота в сфере трудовых отношений.

Документ был внесен в нижнюю палату депутатами фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым, Андреем Исаевым, Михаилом Тарасенко и сенаторами -единороссами Николаем Журавлевым, Инной Святенко, Ириной Рукавишниковой.

Как указывается в пояснительной записке, законопроект подготовлен в целях оптимизации взаимодействия между работодателями и работниками, он "закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удаленного трудоустройства". По словам авторов инициативы, с принятием законопроекта соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор.

Предоставление возможности ведения электронного документооборота, считают разработчики, повысит оперативность оформления официальных трудовых отношений.

"Работники смогут без посещения кадровой службы подписывать документы, связанные с их работой, поданные ими или предназначенные для них, электронной подписью, иметь быстрый доступ к необходимым документам. Принятие законопроекта позволит им оперативно получить государственные, муниципальные, банковские и иные услуги, где требуется предоставление данных от работодателя, необходимые сведения можно будет запросить через информационную систему", - отмечается в сопроводительных материалах.

"Требования, устанавливаемые проектируемой статьей законопроекта, применяются только в отношении документов, оформление которых в письменном виде или ознакомление с которыми под роспись работника прямо предусмотрено трудовым законодательством РФ", - уточняется в пояснительной записке. О переходе на электронный кадровый документооборот работодатель уведомляет работников, которые вправе отказаться от, поясняют авторы.

"Законопроект не устанавливает новые обязательные требования <...> Решение о переходе на электронный документооборот принимается организацией самостоятельно", - указывают разработчики.

Поправки ко второму чтению

Ко второму чтению комитет рекомендовал принять поправку, уточняющую, что новые нормы применяются к документам, в отношении которых трудовым законодательством РФ предусмотрено их оформление на бумажном носителе или ознакомление с ними работника в письменной форме, в том числе под роспись, за исключением "трудовых книжек и формируемых в соответствии с трудовым законодательством в электронном виде сведений о трудовой деятельности работников, акта о несчастном случае на производстве по форме Н-1, приказа (распоряжения) об увольнении работника, инструктажей по охране труда".

Также предлагается уточнить, что электронный документооборот может осуществляться посредством единой цифровой платформы в сфере трудовых отношений "Работа в России", включая взаимодействие через портал госуслуг и муниципальных услуг, или информационной системой работодателя, соответствующей требованиям ТК РФ.

При подписании электронных документов планируется использовать усиленную квалифицированную электронную подпись или усиленную неквалифицированную электронную подпись. Уточняется, что при заключении трудовых договоров, договоров о материальной ответственности, подписании заявления об увольнении, уведомлении об изменении условий трудового договора работодателем используется только усиленная квалифицированная электронная подпись, работник может использовать в таких случаях и неквалифицированную электронную подпись.