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Система QR-кодов в Новгородской области будет действовать после 15 ноября

Исключение составят предприятия розничной торговли, салоны красоты и массажные кабинеты

ТАСС, 10 ноября. Власти Новгородской области решили сохранить систему QR-кодов для посещения общественных мест и после ковидных каникул, исключение составят предприятия розничной торговли, салоны красоты, парикмахерские, солярии и массажные кабинеты, сообщил в среду на заседании регионального оперштаба губернатор Андрей Никитин.

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"С понедельника по QR-кодам и справкам предприятия общественного питания могут начать свою работу. Фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные организации, спортивные объекты, плавательные бассейны, учреждения клубного типа, театры, музеи, то есть все остальное с QR-кодом или ПЦР-справкой", - сказал Никитин.

Он отметил, что без QR-кодов или других ковидных документов с 15 ноября можно посещать парикмахерские, салоны красоты, солярии и массажные кабинеты. "При условии предварительных записей и нахождении потребителей на расстоянии 1,5 м, а также деятельность предприятий розничной торговли с ограничением 4 кв. м на человека, с масочным режимом, который у нас никуда не делся", - сказал Никитин, добавив, что дальнейшие ограничения будут вводиться с учетом темпов вакцинации и заболеваемости.

Новгородская область первой из регионов заявила о продлении нерабочих дней из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Ковидные каникулы в области продлеваются до 15 ноября - приостанавливается торговля непродовольственными товарами, работа общепита, кинотеатров, саун, сферы бытовых услуг, ограничения вводятся на проведение развлекательных мероприятий.

Всего в регионе зарегистрировано 53 249 случаев COVID-19, в том числе за последние сутки 296 случаев. После заражения выздоровели 46 181 человек, 547 умерли.

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РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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