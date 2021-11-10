Более 100 райотделов МВД обновлено в Москве с 2011 года

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Более 100 райотделов МВД было построено или отремонтировано в Москве начиная с 2011 года, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

В среду мэр Москвы посетил новое здание ОМВД по району Бескудниково по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 9А.

"Москва активно занимается улучшением материальной базы правоохранительных органов. За последние 10 лет мы совместно с МВД привели в порядок, отреставрировали, построили заново более 100 зданий отделов внутренних дел", - сказал Собянин.

Он добавил, что прошлое здание ОМВД по району Бескудниково было построено в 1965 году и было плохо приспособлено для работы полиции и приема граждан. Новое здание площадью 5,4 тысячи кв. м включает у себя комнаты для учебных занятий, отдыха, тренажерный зал, тир, а также оснащено современными инженерными системами, укомплектовано мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием.

Мэр столицы также поздравил сотрудников ОМВД по Бескудниковскому району с профессиональным праздником и поблагодарил за достойное несение службы.

"За 10 лет безопасность изменилась в лучшую сторону. Количество убийств, нанесений тяжкого вреда здоровью, квартирных краж и других преступлений снизилось в два, три, а то и 10 и более раз. От имени москвичей хочу выразить слова признательности и поблагодарить вас за вашу работу", - заключил Собянин.