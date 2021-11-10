В Северной Осетии автопарк скорой помощи пополнился девятью машинами

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 ноября. /ТАСС/. Автопарк станции сокрой медицинской помощи Северной Осетии пополнился 9 новыми машинами, сообщила в среду пресс-служба Минздрава региона.

"Автопарк республиканской станции скорой медицинской помощи пополнился 9 единицами нового санитарного транспорта. Ранее автомобили класса "B" прибыли в республику, после подготовки необходимой документации машины готовы выходить на линию", - говорится в сообщении.

Семь машин останутся во Владикавказ, две отправятся в Моздокский район. Всего в распоряжении станции скорой помощи 115 машин.

"Станция скорой помощи с начала пандемии работает у усиленном режиме. Большая нагрузка легла не только на медицинский персонал, но и санитарный транспорт. Несмотря на то, что наш автопарк практически на 100% был обновлен за последние годы, машины изнашиваются из-за возросшего количества обращений. На сегодняшний день станция обслуживает порядка 950 вызовов за сутки", - сказал руководитель станции скорой помощи Таймураз Туаев.

Эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной, однако за последние два дня наблюдается снижение на 15,8% обращаемости в ковид-стационары. В республике развернуто 1 228 коек, свободны 162. Доля вакцинированных от численности взрослого населения составляет 32%, из них лиц старше 60 лет - 19%.