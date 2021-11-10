Лавров не примет участие в организованной США онлайн-встрече глав МИД по теме пандемии

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не примет участие в онлайн-конференции глав МИД по теме борьбы с пандемией, которую США проводят в среду, ввиду своего рабочего графика и позднего уведомления с американской стороны. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Информацию о предстоящем мероприятии мы получили лишь в самом конце октября. К тому времени рабочий график министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова был сформирован и не позволил ему принять участие в упомянутой встрече. Поскольку американская сторона сообщила, что не готова включить в число участников иных лиц, кроме министров иностранных дел, направить другого представителя российской стороны не представилось возможным", - отметила дипломат.

Она указала, что российская сторона до сих пор не располагает подробной информацией о программе и участниках мероприятия. "Желаем участникам предстоящего мероприятия успехов. Со своей стороны ведем активную подготовку к запланированной на 29 ноября - 1 декабря специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве", - добавила Захарова.

По ее словам, Россия исходит из того, что именно на площадке Всемирной ассамблеи здравоохранения "должны решаться вопросы борьбы с нынешней пандемией и будущими вызовами человечеству в сфере чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения".