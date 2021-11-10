Запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия в Югре продлили до 21 ноября

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа продлили запрет на деятельность кинотеатров и концертов до 21 ноября. Об этом сообщается в постановлении губернатора Югры Натальи Комаровой, опубликованном в среду на сайте правительства региона.

Ранее в Югре запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия действовал до 14 ноября. С 7 сентября 2021 года, когда в Югре зафиксировали 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. По данным регионального оперативного штаба, на 10 ноября за время пандемии в регионе зарегистрировали 84,7 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, 78,2 тыс. пациентов выздоровели, 1 475 умерли.

"Постановляю: продлить запрет на проведение в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 21 ноября 2021 года включительно зрелищно-развлекательных мероприятий", - сказано в документе.

В нем также отмечается, что организациям доступ в которые осуществляется по QR-кодам с 15 ноября нужно использовать мобильное приложение "Ugra-QR" для проверки подлинности таких QR-кодов.

Как сообщал в среду ТАСС директор департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО Павел Ципорин, в Югре разработали специальное приложение "Ugra-QR", позволяющее проверять подлинность QR-кодов, показываемых гражданами на входе в организации. Тем самым планируется пресечь попытки тех жителей, которые желают воспользоваться фальшивыми QR-кодами и попасть в различные заведения, обойти действующие ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. По его словам, приложение автоматически сравнивает адрес сайта с QR-кода с сайтом "Госуслуги", также дополнительно в сервисе проверки используются алгоритмы на выявление дубляжей QR-кодов и случаи передачи QR-кодов иным лицам.

Ситуация в регионе

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций, должны быть вакцинированы. До 14 ноября подросткам до 16 лет запретили посещать торговые центры без родителей, запретили также проводить развлекательные и зрелищные мероприятия. Детские игровые комнаты и кальянные закрыли в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе ввели обязательную самоизоляцию жителей от 60 лет и с хроническими заболеваниями.