Общепит, салоны красоты и музеи в Курской области вернутся к работе с 13 ноября

КУРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Курской области по итогам очередного заседания оперштаба решили возобновить работу объектов общепита, салонов красоты, фитнес-клубов, музеев с 13 ноября при условии предъявления посетителями QR-кодов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт на своей странице в соцсети " ВКонтакте " в среду.

Режим нерабочих дней ввели в Курской области с 25 октября по 7 ноября, затем власти региона продлили нерабочие дни до 12 ноября включительно. На это время в области прекратили работу все заведения общепита, культурные учреждения, торговые центры, фитнес-клубы, салоны красоты, предприятия, предоставляющие различные услуги.

"С 13 ноября возобновляют работу для посетителей с QR-кодом непродовольственные магазины вне торговых центров, объекты общественного питания, за исключением фуд-кортов. По предварительной записи - парикмахерские, салоны красоты, автосервисы, шиномонтажи, предприятия бытового обслуживания, музеи и библиотеки, фитнес-клубы и бассейны с 25%-ной загрузкой", - написал Старовойт.

Кроме того, власти региона приняли решение в ближайшее время оставить закрытыми ТЦ, кроме расположенных на их территории продуктовых магазинов и аптек, оптик. Не смогут возобновить работу детские игровые комнаты и развлекательные центры, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны, театры, кинотеатры, концертные залы, цирк.

Ранее в администрации Курской области отмечали, что число пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, сократилось после введения режима нерабочих дней почти на 45% за неделю. Уменьшилось также время ожидания скорой помощи, количество обращений в поликлиники.

С начала пандемии в Курской области выявили 69 719 случаев заражения коронавирусом, 1 676 пациентов умерли. Для некоторых категорий населения в регионе увеличили обязательную вакцинацию до 80%. В Курской области с марта 2020 года ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового присутствия людей.