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Пандемия COVID-19

Турпоток в Крым с начала года вырос на 25% по сравнению с 2019 годом

Ни в одной гостинице республики не произошло вспышки коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Крым с начала года посетили 8,7 млн туристов, что на 25% больше, чем в самом удачном для курорта 2019 году, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко в среду в эфире местного телеканала "Миллет".

"Я могу сказать, что за период десяти месяцев Крым посетили более 8,7 млн туристов. То есть мы идем с превышением к самому удачному 2019 году порядка 25%", - сказал министр.

Волченко поблагодарил всех сотрудников гостиничной сферы. "Главный итог этого периода [пандемии], что ни в одном средстве размещения, ни в одной гостинице, ни в одном санатории никаких вспышек и так далее не произошло", - отметил он.

Ранее власти Крыма сообщали, что за летний период 2021 года в Крыму отдохнули более 5,2 млн туристов, что в 1,5 раза больше, чем за лето 2020 года, и на 15% больше аналогичного периода 2019 года.

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РоссияКрымПандемия COVID-19
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