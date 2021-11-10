Синоптик спрогнозировал европейскую зиму для россиян

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Предстоящая зима в средней полосе России обещает быть чуть мягче положенной русской зимы. На большей части европейской и в азиатской части страны, особенно в Восточной Сибири, температурный фон сезона превысит климатическую норму, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Предстоящей зимой на большей части Европейской России ожидается преобладание циклонов с характерной пасмурной погодой и осадками преимущественно в виде снега. Причем из них примерно в 60-70% случаев будут господствовать циклоны с северо-запада, что указывает на сильный зональный перенос, который и обеспечит Среднерусскую равнину достаточным количеством теплых и влажных воздушных масс североатлантического происхождения", - сказал Тишковец.

По его словам, при таком сценарии циркуляционных процессов средний температурный фон сезона будет превышать климатическую норму на два градуса. Самым близким к норме, а значит и самым морозным, окажется январь, тогда как декабрь и февраль прогнозируются немного теплее положенного.

Характер метеоусловий, отметил специалист, будет крайне неустойчивым, и умеренные морозы с 80% вероятностью время от времени будут сменяться оттепелями. Вероятность 30-градусных морозов оценивается как малая. Количество осадков прогнозируется в пределах многолетней нормы с небольшим переизбытком в декабре, нормой в январе и несущественным недобором в феврале. "При таком раскладе высота снежного покрова, например, в Москве, будет колебаться от 10-15 см в начале зимы и до 30-35 см в конце", - пояснил собеседник агентства.

Холодный сезон 2021-2022 годов в средней полосе России обещает быть умеренно снежным, чуть мягче положенной русской зимы, подытожил синоптик. "Этакое подобие "еврозимы", - добавил он.

В азиатской части России, особенно в Восточной Сибири, зима будет существенно теплее нормы (на два-четыре градуса, в Якутии - на пять-семь градусов). "Исключением станет февраль, когда на Урале и в Западной Сибири будет немного морознее многолетних показателей. Прогнозируемое количество снега - около 100% от положенного с небольшим профицитом в Приобье. Не стоит забывать, что долгосрочный прогноз является фоновым, а его оправдываемость составляет около 60-70%", - заключил специалист.