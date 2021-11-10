В Подмосковье могут расширить список групп граждан, которым обязательна прививка от ковида

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области допускают расширение списка групп граждан, для которых обязательна вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в среду в интервью телеканалу "Россия-1" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Все возможно <…> Сегодня уровень вакцинации у нас высокий в Московской области. Думаю, что мы с нашими жителями найдем общий язык и дальше, не сомневаюсь в этом", - ответил Воробьев на вопрос, планируется ли в Подмосковье расширять список категорий граждан, для которых вакцинация является обязательной.

Он отметил, что введение "длинных выходных" в регионе положительно сказалось на числе желающих вакцинироваться от коронавируса.

"Ситуация сложная. Большая смертность у людей, которые уже преклонного возраста, старшего возраста. Локдаун, который был, он дал результаты: мы видим отрицательную динамику на койках, за первые три дня этой недели мы видим выписку большую, чем госпитализацию. Очень надеемся, что динамика продолжится, но выявленных случаев очень много", - сказал губернатор.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 547 843 случая заражения, в том числе 2 649 за последние сутки, выздоровели 477 977 человек, умерли 9 296. По данным регионального Минздрава на 3 ноября, вакцинацию в регионе прошли более 4 млн человек.

Ограничительные меры для профилактики коронавирусной инфекции продолжают действовать в Московской области после завершения нерабочих дней 8 ноября. Так, приостановлен бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте для соблюдающих домашний режим, а посетить музеи и театры можно только при наличии QR-кодов. С понедельника в области начали работать организации общественного питания, салоны красоты, торгово-развлекательные центры и другие учреждения, которые закрывали на "длинные выходные" с 28 октября согласно постановлению губернатора, а также возобновилось очное обучение в школах и очно-заочные занятия в вузах.