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YouTube скроет от зрителей количество отметок "не нравится" под видео

Теперь число "дизлайков" будет видеть лишь автор видео

ТАСС, 10 ноября. Онлайн-видеохостинг YouTube перестанет отображать количество отметок "не нравится" под видеороликами. Как сообщается в среду в блоге сервиса, теперь число "дизлайков" будет видеть лишь автор видео.

"Мы скрываем количество "дизлайков" на YouTube, но кнопка "не нравится" останется", - говорится в пресс-релизе.

Изменения начнут вступать в силу уже 10 ноября. При помощи этой меры YouTube планирует сократить масштабы "дизлайк-атак", то есть намеренного наращивания количества отметок "не нравится" с целью травли авторов видео. Проведенный ранее эксперимент показал, что, не видя количество "дизлайков", люди с меньшей вероятностью сами ставят отрицательную отметку. Разработчики считают новую меру правильной и необходимой для создания комфортной онлайн-среды.

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