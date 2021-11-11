Власти Колымы сообщили, что запаса продуктов в регионе хватит на два-три месяца

ТАСС, 11 ноября. Запас продуктов в Магаданской области сформирован и рассчитан на два-три месяца беспрерывной торговли. Это позволит региону пережить период, пока не решится проблема с доставкой грузов по российскому Дальнему Востоку из Приморья, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Колымы.

Ранее сообщалось, что проблема с задержками доставки грузов в контейнерах образовалась на всем российском Дальнем Востоке. Прежде всего это связано с пандемией и резко возросшей загруженностью терминалов Приморья. Решение вопроса находится на контроле Минтранса России, который объявил, что полное преодоление трудностей в работе портов Приморского края ожидается только в середине декабря. При этом приоритетные вопросы, связанные с доставкой социально значимых грузов, планируется решить к концу ноября.

"В Магаданской области сформирован продовольственный запас, рассчитанный на два-три месяца беспрерывной торговли. Такие данные приводит региональное Министерство сельского хозяйства Магаданской области по итогам мониторинга оптовой и розничной сферы торговли продуктами питания", - рассказали в правительстве региона.

По информации областных властей, благодаря этому предприниматели и жители региона не будут иметь серьезных проблем. Помимо этого, каждые 10 дней на Колыму подвозят партии свежих овощей.

По поручению губернатора Сергея Носова вопросом сопровождения грузов от поставщиков из центральных регионов страны до Магадана занимаются профильные министерства и ведомства, курирует эту работу первый заместитель председателя правительства Магаданской области Юрий Бодяев. Основной задачей остается ручной контроль поставок продовольственных товаров и товаров первой необходимости, топлива и строительных материалов, необходимых для своевременной реализации национальных проектов и региональных программ, рассказали в правительстве.